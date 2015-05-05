Гривня на міжбанку зміцнилася до 21,15 за долар

У вівторок, 5 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів установилися на рівні 20,95/21,15, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,24/23,46, до російського рубля – 0,4060/0,4100.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 установився на рівні 21,1277 грн/дол., на цей час було укладено 52 угоди на суму 23,92 млн дол.

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Як повідомляв УНІАН, на закриття попередньої сесії в четвер, 30 квітня, котирування гривні до долара США встановилися на рівні 20,95/21,20.