Гривня на міжбанку зміцнилася до 21,15 за долар
13:19, 05 травня 2015Фінанси
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Українська валюта дещо зміцнила свої позиції на міжбанку.
Гривня подорожчала на 5 копійок / Фото УНІАН
У вівторок, 5 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів установилися на рівні 20,95/21,15, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,24/23,46, до російського рубля – 0,4060/0,4100.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 установився на рівні 21,1277 грн/дол., на цей час було укладено 52 угоди на суму 23,92 млн дол.
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Як повідомляв УНІАН, на закриття попередньої сесії в четвер, 30 квітня, котирування гривні до долара США встановилися на рівні 20,95/21,20.
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