Єврокомісія різко погіршила прогноз зростання економіки Греції

У 2016 році реальний ВВП може зрости на 2,9% замість раніше прогнозованих 3,7%, йдеться в доповіді, опублікованій у вівторок в Брюсселі, передає Прайм.

"У 2014 році реальний ВВП Греції зріс вперше з 2007 року - він збільшився на 0,8%. Умови для підтримки зростання є, але невизначеність і жорсткі умови фінансування стримують відновлення і тиснуть на державні фінанси", - йдеться в доповіді.

"Невизначеність і неліквідність перешкоджають перспективам зростання. Прогнозні показники Греції піддаються сильній невизначеності", - заявляють експерти ЄК.

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На їхню думку, в 2014 році приватне споживання та експорт вплинули на економічну діяльність, викликавши довгоочікуване повернення до зростання на 0,8% реального ВВП.

"Позитивний імпульс, проте, був заглушений після оголошення дострокових виборів у грудні. Нинішня відсутність ясності політики і зобов'язань уряду щодо країн-партнерів у контексті домовленостей про підтримку з ЄС/МВФ ще більше посилює невизначеність",- йдеться в доповіді.

За даними доповіді, індикатор економічних настроїв у Греції (ESI) погіршився у березні через падіння довіри у всіх секторах бізнесу, хоча споживча довіра залишилося на відносно високому рівні.

"За умови угоди з ЄС/МВФ в червні і припускаючи, що ділова довіра повернеться разом з ліквідністю в державному і банківському секторах, прогноз зростання економіки в даний час складає приблизно 0,5% в 2015 році, значно нижче, ніж у попередньому прогнозі", - констатує ЄК.

"Особисте споживання трохи виграє від зниження цін на нафту і повернення депозитів "з-під матраца" в економіку. Зростання експорту, як очікується, продовжиться і в 2015 році, туризм і судноплавство отримають вигоду від слабкого євро", - пишуть автори доповіді.

Однак політична невизначеність погано позначається на інвестиціях і на зростанні заборгованості державного сектора.

У 2016 році зростання ВВП посилиться до 2,9%, інвестиції зростуть за умов проведення структурних реформ. Сальдо поточного рахунку Греції, як очікується, також покращиться. Дефіцит поточного рахунку, за прогнозами, скоротиться до 1,6% ВВП в 2015 році й до 1,3% в 2016 році.

Рівень безробіття в 2014 році знизився до 26,5% після створення майже 100 тисяч нових робочих місць. У 2015 році рівень безробіття, за прогнозами, знизиться до 25,6% у разі зростання економіки, а у 2016 році - до 23,2%.

Ціни впали на 1,4% в 2014 році, інфляція очікується нижче 0% і в цьому році через слабкий внутрішній попит, перш ніж стане позитивною в 2016 році в міру зростання темпів відновлення економіки, пишуть автор доповіді.

Єврокомісія також зазначає, що дефіцит балансу замість прогнозних 1,6% склав у 2014 році 3,5%. У 2015 році дефіцит балансу буде 2,1%, в 2016 році - 2,2%. У попередньому прогнозі передбачалося, що цього року дефіцит складе лише 0,1%, а в 2016 році баланс буде позитивним з профіцитом в 1,3%.

Що стосується держборгу, то він досягне піку в 2015 році, перш ніж почне знижуватися в 2016 році, вважає ЕК.

У 2014 році держборг становив 177,1% ВВП, в цьому році він досягне 180,2% ВВП, у 2016 році знизиться до 173,5%, йдеться в доповіді.