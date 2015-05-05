Яценюк дав Насірову три місяці і доручив змінити всіх регіональних керівників

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив новому керівництву Державної фіскальної служби, призначеному сьогодні, 5 травня, у ході позапланового засідання уряду, змінити усіх керівників регіональних органів Фіскальної служби. Про це повідомила на брифінгу в Кабінеті міністрів міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Прем'єр-міністр під час засідання дав пану Насірову (новому голові ДФС - УНІАН) і його заступникам три місяці на упровадження реальних змін у роботі служби. За ці три місяці новий керівник повинен забезпечити порядок у роботі фіскальних органів і зменшити корупцію в них, – сказала Яресько. – Змінити вертикаль керівництва ДФС на рівні областей і районів, забезпечити прихід на ці посади нових, незаплямованих кадрів, здатних зламати корупційні схеми. І, нарешті, збільшити надходження податків за рахунок детінізації та боротьби з податковими ямами».

При цьому міністр фінансів наголосила, що якщо упродовж трьох місяців ці завдання не будуть виконані, уряд ухвалить відповідні кадрові рішення.

Як зазначив присутній на брифінгу новопризначений голова ДФС Роман Насіров, за три місяці керівництво Фіскальної служби має відновити довіру до відомства, зробити перші кроки до формування нового підходу до адміністрування податків, а також налагодити діалог з платниками податків.

Також, за словами Насірова, за 3-4 місяці нове керівництво Фіскальної служби має подати нову податкову реформу. «Наступного року вся країна повинна жити в оновленій податковій системі», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України у рамках проведення конкурсу на заміщення вакантної посади голови Державної фіскальної служби України призначив на цю посаду Романа Насірова.

У ході представлення своєї програми дій Насіров назвав одним із основних завдань на посаді голови ДФС поліпшення адміністрування податків шляхом спрощення податкової звітності, розвитку електронних сервісів, спрощення форм податкових декларацій та скорочення кількості документів, які подаються у податкову, а також оптимізації самої структури служби.