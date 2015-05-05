Кабмін вніс до Ради законопроект щодо запровадження накопичувальної пенсійної системи

Тексту законопроекту на сайті парламенту наразі немає / Фото УНІАН Тексту законопроекту на сайті парламенту наразі немає

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій (№ 2767).

Тексту законопроекту на сайті парламенту наразі немає.

Крім того, Кабмін зареєстрував у ВР проект закону про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу щодо сплати страхових внесків до накопичувальної професійної пенсійної програми (№ 2770), проект закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо призначення пенсій посадовим особам контролюючих органів за єдиними принципами (№ 2769) і проект закону про внесення змін до статті 588 Митного кодексу щодо призначення пенсій посадовим особам органів доходів і зборів за єдиними принципами (№ 2768).

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня прем'єр-міністрАрсеній Яценюк заявив, що Кабмін має намір наступного пленарного тижня внести на розгляд парламенту законопроект, який передбачає реформу пенсійної системи України.

Пенсійна реформа, розроблена Кабінетом міністрів України, передбачає повне скасування з 1 січня 2016 року спеціальних пенсій і запуск з 1 січня 2017 року накопичувальної системи пенсійного страхування. Реформа передбачає, що обов'язкове пенсійне накопичення діятиме для громадян молодших за 35 років, але люди від 35 до 55 років зможуть на добровільній основі брати в ньому участь. Ставка внеску в систему поступово зростатиме і на початковому етапі в 2017 році становитиме 2%, а до 2022 року зросте до 7%.

Держава повністю гарантуватиме збереження коштів накопичувальної пенсійної системи.