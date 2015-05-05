Гривня закрила міжбанк на рівні 21,16 за долар

У понеділок, 5 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на момент закриття торгів встановилися на рівні 21,00/21,16 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 23,44/23,62 грн/євро, щодо російського рубля – 0,4150/0,4180 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 21,1331 грн/дол., на цей час було укладено 462 угоди на суму 311,4 млн дол.