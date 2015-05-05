Насіров сподівається, що бюджет-2016 буде побудований на новій податковій системі

Новопризначений голова Державної фіскальної служби України (ДФС) Роман Насіров розраховує, що робота над новою податковою реформою буде завершена до жовтня 2015 року і бюджет на наступний рік буде вже побудований на новій податковій системі.

«Не можна змінювати податки «поспіхом»: зліпити разом або розкріпити. Це питання, дійсно, комплексної податкової реформи, над якою ми працюємо. Я думаю, що ми будемо намагатися зробити її до жовтня обов'язково, щоб новий бюджет можна було побудувати вже на новій податковій системі», - сказав він журналістам після брифінгу, присвяченого його призначенню.

Насіров відзначив, що під час розробки податкової реформи буде використано досвід Словаччини, країн Балтії, Грузії, а також будуть залучені локальні та іноземні фахівці.

Як відзначила на брифінгу міністр фінансів України Наталія Яресько, уряд ставить собі за мету одержати привабливу для бізнесу прозору податкову систему, а також полегшити адміністрування податків.

«Наше бажання - до осені отримати нову програму, нову податкову реформу, яка була б дуже прозорою, дуже чіткою, яка дала б бізнесу розуміння того, що адміністрування буде легшим, тиск на бізнес буде меншим, податки будуть більш зрозумілими, більш прозорими та спрощеними», - сказала Яресько.

Читайте такожЯценюк дав Насірову три місяці і доручив змінити всіх регіональних керівниківЯк повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в рамках проведення конкурсу на заміщення вакантної посади голови Державної фіскальної служби України призначив на цю посаду Романа Насірова.

Під час представлення своєї програми дій Насіров назвав одним із основних завдань на посаді голови ДФС покращення адміністрування податків шляхом спрощення податкової звітності, розвитку електронних сервісів, спрощення форм податкових декларацій та скорочення кількості документів, які подаються в податкову, а також оптимізації самої структури служби.