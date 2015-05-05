Порошенко схвалив зміни до Податкового кодексу щодо кредитних зобов'язань

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, проект відповідного закону було розроблено на виконання вимог Закону «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті». Закон врегульовує низку проблемних питань, пов’язаних з погашенням заборгованості, вираженої в іноземній валюті, та надає платникам податків певні податкові преференції.

Зокрема законом встановлено, що кредитор-банк має право списати за рахунок створених страхових резервів суму збитків, які виникли внаслідок анулювання (прощення), відповідно до Закону «Про реструктуризацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти у гривню», фізичним особам-позичальникам частини боргу.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу (щодо реструктуризації кредитних зобов'язань з іноземної валюти в гривню). За це рішення проголосували 256 народних депутатів.

Законом встановлюється, що безнадійна заборгованість – це заборгованість, що відповідає одній з таких ознак, зокрема, заборгованість фізичних осіб, прощена кредитором, за винятком заборгованості осіб, пов’язаних з таким кредитором, та осіб, що перебувають (перебували) з таким кредитором у трудових відносинах.

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До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, серед іншого, кошти, отримані платником податку в рахунок компенсації (відшкодування) вартості майна (нематеріальних активів), примусово відчуженого державою у випадках, передбачених законом, або вартість такої компенсації, отриманої у негрошовій формі; доходи, отримані внаслідок реалізації заставленого майна, майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв'язку з невиконанням платником податку своїх зобов'язань за договором кредиту (позики) за умови, якщо таке майно було придбано за рахунок такого кредиту(позики).

Визначається, що це основна сума депозиту (вкладу), внесеного платником податку до банку чи небанківської фінансової установи, яка повертається йому, сума, яка отримується платником податку внаслідок продажу права вимог на депозит, а також основна сума кредиту, що отримується платником податку (протягом строку дії договору), у тому числі фінансового кредиту, забезпеченого заставою, на визначений строк та під проценти. До загального річного оподаткованого доходу платника податку, який придбав право вимоги на такий депозит (вклад) включається позитивна різниця між сумою коштів, отриманих в результаті реалізації права вимоги та вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого депозиту (вкладу). У разі нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу права вимоги на депозит, нотаріус повідомляє контролюючий орган про такий договір у порядку, встановленому цим розділом.

Встановлюється, що це і сума процентів, комісії та/або штрафних санкцій (пені), прощених (анульованих) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності.

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Законом також встановлюється, що не вважається додатковим благом платника податку та не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу сума, прощена (анульована) кредитором у розмірі різниці між основною сумою боргу за фінансовим кредитом в іноземній валюті, визначена за офіційним курсом Національного банку України на дату зміни валюти зобов'язання за таким кредитом з іноземної валюти у гривню, та сумою такого боргу, визначеною за офіційним курсом Національного банку України станом на 1 січня 2014 року, а також сума процентів, комісії та/або штрафних санкцій (пені) за такими кредитами, прощених (анульованих) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності. Норми цього пункту застосовуються до фінансових кредитів в іноземній валюті, які не були погашені до 1 січня 2014 року.

Дія абзацу першого цього пункту поширюється на операції з прощення (анулювання) кредитором боржникові заборгованості за фінансовим кредитом в іноземній валюті, що здійснювалися починаючи з 1 січня 2015 року.