Кабмін скасував обмеження зарплат для чиновників, які скоротили штат

Кабінет міністрів України залишив у силі обмеження зарплат тільки для керівників державних органів влади, які не виконали план заходів щодо оптимізації структури та скорочення штату як мінімум на 3%.

Відповідну постанову Кабміну від 29 квітня опубліковано на сайті уряду.

Згідно з документом, відповідні зміни будуть внесені до постанови Кабміну від 1 березня «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в рамках скорочення державних витрат і скорочення зарплат чиновників обмежив розмір заробітної плати чиновників вищого рангу розмірами посадових окладів. Як говориться в постанові уряду, розміщеному на веб-порталі Кабміну, таке рішення не стосуватиметься працівників підрозділів, які беруть участь в антитерористичній операції в Донецькій і Луганській областях.