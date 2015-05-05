Учасниками накопичувальної пенсійної системи стануть 6 мільйонів українців – Розенко

Про це сказав міністр соціальної політики Павло Розенко під час селекторної наради Пенсійного фонду України (ПФУ).

«У перший рік ми можемо вийти приблизно на 6 мільйонів учасників накопичувальної системи, і ресурс накопичувальної системи в 2017 році може досягати приблизно 5 млрд грн», - заявив міністр.

За словами Розенка, держава через ПФУ буде створювати накопичувальний фонд для адміністрування накопичувальної пенсійної системи. Склад ради накопичувального фонду буде формуватися Кабінетом міністрів. Саме ця рада буде приймати рішення щодо залучення приватних компаній для управління активами фонду.

«За результатами публічних і відкритих механізмів радою накопичувального фонду будуть залучатися за конкурсом відповідні компанії з управління активами», - сказав він.

Міністр запевнив, що держава буде повністю гарантувати збереження коштів накопичувальної пенсійної системи.

Розенко також повідомив, що відповідні законопроекти вже подано до Верховної Ради. Разом з тим, він висловив побоювання з приводу можливого саботажу реформи на етапі розгляду законопроекту.

«Безсумнівно, будуть непрості дискусії у Верховній Раді України... Багато хто буде намагатися якось торпедувати прийняття накопичувальної системи», - сказав він.

Міністр відзначив, що особи, які досягли в 2017 році 35 років, і молодші, будуть робити внески в обов'язковому порядку. Особи від 36 років будуть брати участь в системі на добровільній основі.

За його словами, накопичувальна пенсійна система передбачає поступове збільшення розміру внеску учасників з 2% у 2017 році до 7% у 2022 році. При цьому нова система не передбачає збільшення відрахувань із заробітної плати, а буде здійснюватися перерозподіл коштів у межах тих внесків, які сплачують зайняті.

Розенко відзначив, що участь роботодавців у новій накопичувальній пенсійній системі не передбачається. За словами міністра, вони будуть продовжувати сплачувати внески до Пенсійного фонду у складі єдиного соціального внеску в солідарній системі.

Як повідомляв УНІАН, пенсійна реформа, розроблена Мінсоцполітики, передбачає повне скасування з 1 січня 2016 року спеціальних пенсій і запуск з 1 січня 2017 року накопичувальної системи пенсійного страхування, що допоможе зменшити навантаження на Пенсійний фонд і сформувати індивідуальні накопичення громадян.

В Україні налічується близько 13,5 млн пенсіонерів. У лютому Кабмін затвердив бюджет ПФУ на 2015 рік з обсягом загальних доходів у 234,4 млрд грн і дефіцитом в 19 млрд грн, який буде безпосередньо покриватися з держбюджету.

З 1 квітня в Україні діють нові правила нарахування та виплати пенсій, що передбачають повне скасування пенсій держслужбовцям-пенсіонерам, які продовжують працювати на державній службі, а також скорочення пенсій на 15% для решти працюючих пенсіонерів, чиї пенсії перевищують 1453 грн. Ці правила не поширюються на інвалідів, учасників бойових дій і учасників АТО, а також сім'ї загиблих військовослужбовців.