Після пенсійної реформи українці зможуть успадковувати пенсії померлих родичів

Посадовці кажуть, що накопичувальна система почне працювати через два роки, йдеться в сюжеті ТСН.

У 2017 р. вона стане обов'язковою для громадян, молодших за 35 років.

"Після введення накопичувальної пенсійної системи, держава, саме держава гарантує контроль та безпеку збереження коштів накопичувальної системи", - заявив міністр соціальної політики Павло Розенко.

На першому етапі реформа торкнеться 6 млн українців. Щомісяця на їхній особистий пенсійний рахунок буде падати певна сума. Спершу вона становитиме 2% від зарплати. Далі щороку процент зростатиме, аж поки не сягне 7% у 2022 році.

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При цьому загальна сума соціальних відрахувань від працівника і роботодавця не зміниться. Її просто розподілять на різні рахунки. Адже реформа передбачає і утримання пенсіонерів за традиційною солідарною системою.

"Всі накопичені пенсійні активи, які будуть на персональному рахунку людини, яка, на жаль, помре до того, як вона зможе ними скористатися – вони ще будуть успадковуватися", - розповів голова правління Пенсійного фонду України Олексій Зарудний.