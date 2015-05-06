Обсяг відшкодувань ПДВ в квітні зріс у 1,5 разу

Обсяг відшкодувань платежів з податку на додану вартість суб'єктам підприємництва України у квітні 2015 року порівняно з березнем зріс у 1,5 разу - до 4,428 млрд грн, йдеться в повідомленні Державної казначейської служби України.

Згідно з повідомленням, ПДВ у квітні відшкодовано 2 065 господарюючим суб'єктам усіх регіонів України.

У регіональному розрізі найбільші обсяги відшкодувань отримали Київ (1,339 млрд грн), Дніпропетровська область (720,539 млн грн), Донецька область (577,227 млн грн).

У корпоративному сегменті найбільші обсяги відшкодувань отримали меткомбінат «Арселор Міттал Кривий Ріг» (301,893 млн грн, Дніпропетровська область), Полтавський ГЗК (254,938 млн грн, Полтавська область), «Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча» (204,101 млн грн, Донецька область).

Найменший обсяг відшкодувань отримали підприємці Чернівецької області – 8,015 млн грн.

Обсяг відшкодувань ПДВ за січень-квітень 2015 року становив 16,466 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг відшкодувань платежів з податку на додану вартість суб'єктам підприємництва України в березні 2015 року порівняно з лютим скоротився в 1,4 разу - до 2,965 млрд грн.