На евакуацію українців з Непалу виділили 7,4 мільйона гривень

Кабінет міністрів України виділив у цілому 7,4 млн грн на проведення всіх необхідних робіт з евакуації громадян України з Федеративної Демократичної Республіки Непал.

Згідно з розпорядженням уряду №409, оприлюдненому на урядовому веб-порталі, Міністерству закордонних справ виділили 360 тис. грн, Міністерству оборони – 6,75 млн грн, МВС, яке курирує Держслужбу з надзвичайних ситуацій, - 280,6 тис. грн.

Кошти виділені з резервного фонду держбюджету. Причому Міноборони асигнування виділені в іноземній валюті для забезпечення перельоту літака Іл-76.

«Звіт про освоєння коштів необхідно подати до 1 липня 2015 року», - йдеться в розпорядженні.

Цим самим документом Держфіскальній службі наказано здійснити позачергово усі митні процедури стосовно екіпажу і пасажирів літака Іл-76, а Держприкордонслужбі - контроль при перетині ними держкордону.

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Як повідомляв УНІАН, український літак з евакуйованими з Непалу громадянами вилетів з Делі до Баку, де його буде дозаправлено і він вилетить в Україну. За даними МЗС України, загальна кількість евакуйованих становить 87 осіб, з них 76 громадян України і 11 громадян інших держав.