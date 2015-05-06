Нацбанк головною своєю метою вважає зниження інфляції до 5% на рік

Рада Національного банку України затвердила зміни до Основ грошово-кредитної політики регулятора на 2015 рік, повідомляється в документі на сайті НБУ.

У документі зазначається, що Чинний урядовий прогноз на 2015 рік містить три сценарії можливої інфляції за підсумками року (грудень проти грудня) на рівні 26,7%, 38,1% і 42,8%, жоден з яких не може бути використаний як мета грошово-кредитної політики.

"В таких умовах основним завданням грошово-кредитної політики на 2015 рік є максимально можливе зниження темпів інфляції у річному вираженні з метою переломлення висхідного тренду в її динаміці та створення бази для досягнення середньострокової мети", – йдеться в документі.

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При цьому зазначається, що завданням грошово-кредитної політики в середньотерміновій перспективі є зниження темпів інфляції до 5% на рік з допустимим відхиленням до 1 п. п.

Операційними орієнтирами грошово-кредитної політики пропонується використовувати кількісні критерії ефективності та індикативні цільові показники програми співпраці з МВФ за чистими міжнародними резервами, чистими внутрішніми активами та монетарною базою.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у березні 2015 року, без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, порівняно з попереднім місяцем лютим 2015 року прискорилася до 10,8% з 5,3% зафіксованих місяцем раніше. У річному вираженні (проти березня 2014 року) інфляція прискорилася до 45,8% до 34,5%, зафіксованих місяцем раніше.

З моменту переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року гривня знецінилася щодо долара США за офіційним курсом у 3,8 разу - до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після запровадження Нацбанком низки жорстких обмежень на валютному ринку і отримання першого траншу МВФ гривня менш як за два тижні зміцнилася до 21,55 грн/дол., однак потім повернулася до позначки близько 23-23,5 грн/дол., на якій утримується упродовж останніх півтора місяців.