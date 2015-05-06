Резервний фонд Росії за місяць втратив $700 мільйонів

Резервний фонд Росії скоротився за квітень на 10 відсотків і становив на 1 травня 2015 року 3 трильйони 950,49 мільярда рублів, або 76,41 мільярда доларів, йдеться в повідомленні Мінфіну, передає lenta.ru.

Місяцем раніше обсяг Резервного фонду дорівнював 4 трильйонам 425,75 мільярда рублів, або 75,70 мільярда долара.

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Обсяг Фонду національного добробуту (ФНБ) зменшився на 9,2 відсотка, склавши 3 трильйони 946,42 мільярда рублів (74,92 мільярда доларів). На 1 квітня обсяг ФНБ дорівнював 4 трильйонам 346,94 мільярда рублів (74,35 мільярда доларів).

У квітні частина коштів ФНБ в іноземній валюті на рахунках в Банку Росії, а саме 80 мільйонів доларів, 70 мільйонів євро і 10 мільйонів фунтів стерлінгів, була реалізована за 9,43 мільярда рублів. Виручені кошти пішли на співфінансування пенсійних накопичень громадян, які сплатили додаткові внески в 2014 році.

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Обидва федеральних фонди є частиною федерального бюджету. Резервний фонд створено, щоб держава змогла виконати свої зобов'язання у разі зниження надходжень нафтогазових доходів у бюджет. Максимальний розмір фонду може становити 10 відсотків прогнозованого обсягу ВВП на наступний рік.

ФНБ існує, щоб гарантувати стійкість пенсійної системи на тривалу перспективу. Зокрема, з фонду забезпечується державне співфінансування добровільних пенсійних накопичень. Також за рахунок ФНБ покривається дефіцит бюджету Пенсійного фонду Росії.