Аудит Міноборони виявив збитки майже на 400 мільйонів гривень

Внутрішній аудит Міноборони виявив збитки на суму 382,85 млн грн впродовж січня-квітня 2015 року, з цієї суми відшкодовано 36,55 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила директор департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони Марина Бариніна.

Вона розповіла, що впродовж січня-квітня служба внутрішнього аудиту провела 158 виїзних контрольних заходів, в тому числі 120 аудитів.

У 62 підконтрольних суб'єктах, це 52% охоплених аудитами, виявлено порушень що призвели до втрат та збитків на суму 382,85 млн грн. З них відшкодовано 36,55 млн грн.

Читайте такожМіністр оборони Полторак розповів про виконану за 100 днів роботу

Вона додала, що завдяки перевірці попереджено незаконні втрати майна на 1,3 млн грн. До відповідальності притягнуто 371 особу, в тому числі до матеріальної - 188, до дисциплінарної - 183. Також до правоохоронних органів було передано матеріали на 313,9 млн грн втрат та збитків.

Бариніна розповіла, що за підсумками операційних аудитів та моніторингу ризикових операцій попереджено втрати та збитки майже на 200 млн грн.