Річна інфляція в Україні прискорилася майже до 61%

Інфляція в Україні у квітні 2015 року, без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, порівняно з березнем зросла до 14% із 10,8% зафіксованих місяцем раніше, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, в річному виразі (проти квітня 2014 року) інфляція прискорилася до 60,9% із 45,8%, зафіксованих у березні цього року проти березня 2014 року.

Із початку року, за січень-квітень, інфляція становила 37,1%.

Згідно з наведеними даними, у квітні порівняно з попереднім місяцем найбільше подорожчала вартість природного газу - в 5,5 разу, електроенергії – на 33,6%, макаронних виробів – на 10,7%.

У річному виразі, до квітня 2014 року, ціни на природний газ зросли у 9 разів, ціни на соняшникову олію зросли у 2 рази, на фрукти - у 1,9 раза, хліб і хлібопродукти, а також рибу і продукти з риби - в 1,8 разу.

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Зниження цін у квітні до березня зафіксовано на паливо та мастила на 8,3%, на цукор - на 7,2%, на яйця - на 5,3%, тоді як у річному виразі зниження цін не зафіксовано на жодну з груп споживчих товарів і послуг.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році: песимістичний з падінням ВВП на 11,9% при інфляції 42,8%, і два більш оптимістичних сценарії з падінням економіки в діапазоні від 5,5% до 8,6% при інфляції в діапазоні від 26,7% до 38,1%.

Національний банк України прогнозує на 2015 рік падіння ВВП на 7,5% при інфляції 30%.