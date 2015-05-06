Держслужбовці з наступного року отримуватимуть пенсію на загальних підставах

Про це йдеться у пояснювальній записці до опублікованого на сайті парламенту законопроекту.

Зазначається, що метою законопроекту є створення справедливої системи пенсійного забезпечення шляхом переходу на єдиний принцип нарахування пенсій. Законопроект передбачає призначення всіх видів пенсій за нормами єдиного закону, а також скасування спеціальних пенсій, крім спеціальних пенсій для військовослужбовців.

Так, законопроектом пропонується пенсію державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, податківцям, митникам, прокурорам, суддям та науковим і науково-технічним працівникам призначати на загальних підставах з 1 січня 2016 року, у зв’язку з чим внести зміни до Закону №213 від 02.03.2015.

Призначені до 1 січня 2016 року спеціальні пенсії, виплачуватимуться у розмірах, визначених законодавством, яке діяло до вказаної дати.

За сплату державними службовцями підвищеної ставки внеску (2,5%) передбачається виплачувати при виході на пенсію за віком разову компенсацію за стаж державної служби не менше 10 років, наявний в особи на 1 січня 2016 року, у таких розмірах: від 10 до 15 років – 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб; від 15 до 20 років – 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб; понад 20 років – 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

З 1 січня 2016 року державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування, податківці, митники, прокурори, судді, наукові і науково-технічні працівники сплачуватимуть підвищену ставку внеску (2,5% від зарплати), яку спрямовуватимуть до Накопичувального пенсійного фонду.

Також, зазначається в пояснювальній записці, пропонується з 1 січня 2016 року запровадити накопичувальну професійну пенсійну програму накопичувальної системи пенсійного страхування для осіб, яким виповнилося не більше 35 років, та які зайняті на: роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком №1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах; посадах, що дають право на призначення пенсії за вислугу років; незалежно від віку для державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, податківців, митників, прокурорів, суддів та наукових і науково-технічних працівників.

Джерелом фінансування пенсійних виплат із накопичувальної професійної пенсійної програми для вказаних категорій осіб стануть підвищенні розміри страхового внеску, які сплачуватимуться:

- роботодавцем на користь працівників, зайнятих на:

роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, у розмірі 15% (вихід на пенсію на 10 років раніше);

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на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, у розмірі 7 відсотків (вихід на пенсію на 5 років раніше);

на роботах та посадах, що дають право на призначення пенсії за вислугу років, у розмірі від 4,2% до 6% (вихід на пенсію незалежно від віку за наявності 30 років вислуги);

- працівником – державними службовцями та прирівняними до них особами, а також прокурорами, суддями та науковими і науково-технічними працівниками у розмірі 2,5% від зарплати.

Підвищений розмір внеску спрямовуватиметься до Накопичувального пенсійного фонду з метою інвестування залучених коштів у економіку держави.

Зазначається, що запровадження професійної пенсійної системи дозволить формувати заощадження, якими особа зможе скористатися до досягнення загального пенсійного віку у разі: наявності необхідної тривалості спеціального та страхового стажу роботи і досягнення певного віку; наявності необхідної вислуги років.

Також особа зможе скористатися власними накопиченнями після досягнення пенсійного віку, незалежно від умов виплати пенсії із солідарної системи.

Водночас, з 1 січня 2017 року запроваджується другий рівень системи пенсійного забезпечення.

Учасниками накопичувальної системи пенсійного страхування будуть особи, яким на вказану дату виповниться не більше 35 років. Водночас надається право застрахованим особам, яким станом на 1 січня 2017 р. виповниться не більше 55 років добровільно прийняти рішення до 1 січня 2018 р. щодо добровільної участі у накопичувальній системі пенсійного страхування.

Розмір внеску у перший рік становитиме 2% та щороку збільшуватиметься на один відсоток, до досягнення 7%.

По мірі збільшення розміру внеску для застрахованої особи, починаючи з 2018 року, відповідно зменшуватиметься розмір єдиного внеску для роботодавця, тобто відбудеться частковий перерозподіл сплати розміру єдиного внеску від роботодавця до працівника (по 1% щорічно), і вже у 2022 році ставка єдиного внеску для роботодавця буде зменшена на 5%.

Законопроектом пропонується звільнити солідарну систему від невластивих для неї виплат шляхом перекладення на Державний бюджет України фінансування: доплат до мінімального розміру пенсій (різниця між розміром пенсії виходячи із тривалості страхового стажу і заробітку та мінімальним розміром пенсійної виплати) щодо пенсій, які будуть призначатися після 1 січня 2016 року. При цьому, Пенсійний фонд України продовжуватиме фінансувати вказані витрати щодо пенсій, які призначені до 01.01.2016; дострокових пенсій за віком за вислугу років; доплат, обумовлених існуванням пільгових пенсій; втрат за працюючих інвалідів та підприємств УТОГ, УТОС; поліпшення матеріального становища інвалідів війни.