Гривня на міжбанку зміцнилася майже до 21 за долар

У середу, 6 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 20,95/21,07, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,68/23,82, до російського рубля – 0,4190/0,4220.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 установився на рівні 21,0255 грн/дол., на цей час було укладено 485 угод на суму 496,51 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 5 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 21,00/21,16.