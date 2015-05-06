Нацбанк наблизив курс гривні до 21 за долар

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, Нацбанк установив на 7 травня наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США – 2102.5503 (6 травня – 2113.3059);

100 євро – 2361.1640 (6 травня – 2349.3622);

10 російських рублів – 4.2066 (6 травня – 4.0831).

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Як повідомляв УНІАН, гривня сьогодні на закриття торгів на міжбанківському ринку зміцнилася до 21,07 за долар.