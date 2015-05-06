Доходи зведеного бюджету України за 4 місяці зросли на 173 мільярди гривень

Доходи зведеного бюджету, за оперативними даними, за січень-квітень 2015 року становили 172,9 млрд грн, що на 43,7 млн грн, або на 33,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби України.

Згідно з повідомленням, з урахуванням перерахувань згідно з Бюджетним кодексом України доходи державного бюджету за вказаний період становили 144,1 млрд грн, до місцевих бюджетів надійшло 28,8 млрд грн.

В розрізі основних платежів у січні-квітні 2015 року приріст проти відповідного періоду 2014 року забезпечено з податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів – на 54,2%, ПДВ на вироблені в країні товари – на 26,5%, ввізного мита - у 3,2 разу, акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів - у 8 разів, акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - на 41%, частини чистого прибутку (доходу), яка стягується до держбюджету - в 2,9 разу, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності - на 43,2%, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом - у 2,2 разу, рентної плати за користування надрами - на 5,3%.

За даними ДФС, з початку року платникам податків було відшкодовано 16,5 млрд грн податку на додану вартість. Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за вказаний період становило 55,7 млрд грн.

Читайте такожНасіров сподівається, що бюджет-2016 буде побудований на новій податковій системі

Як повідомляв УНІАН, згідно з держбюджетом на 2015 рік, доходи, сформовані за рахунок податкових надходжень, мають становити 365,6 млрд грн, що вище за фактичні показники податкових надходжень у 2014 році.

Більше третини податкових надходжень повинен забезпечити податок на додану вартість – 157,8 млрд грн при обсязі запланованого до відшкодування ПДВ 56,1 млрд грн. Загальний обсяг зборів акцизного податку для товарів, вироблених в Україні та ввезених на територію України, заплановано на рівні 60 млрд грн. Обсяг експортних та імпортних мит становитиме 31,7 млрд грн.

Неподаткові доходи держбюджету становитимуть близько 100,5 млрд грн і будуть сформовані насамперед за рахунок перерахувань Національного банку (65,4 млрд грн), участі держави в управлінні підприємств (4,6 млрд грн) і адміністративних платежів (4,1 млрд грн).

Близько 1,5 млрд грн мають становити конфісковані кошти та кошти від реалізації майна, отриманого з використанням корупційних схем.