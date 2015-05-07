Інфляція в Росії сповільнилася до 16,4% після зростання до максимуму за 13 років у березні

Інфляція в РФ у квітні сповільнилася до 0,5% проти 1,2% у березні, 2,2% у лютому і 3,9% у січні 2015 року.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на матеріали Росстату.

У річному виразі інфляція у квітні знизилася до 16,4%, тоді як у березні в річному виразі цей показник становив 16,9%. Для порівняння: у 2014 році у квітні ціни зросли на 0,9%, із початку року - на 3,2%, у річному вимірі - 7,3%.

Раніше заступник міністра фінансів Максим Орєшкін заявляв, що інфляція в РФ у квітні 2015 року може становити 0,6-0,7% порівняно з 1,2% інфляції у березні. Перший заступник голови ЦБ РФ Ксенія Юдаєва також чекала уповільнення цього показника порівняно з березнем.

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За квітень 2015 року ціни на товари зросли на 0,6% зокрема на продовольчі - на 0,3%, продовольчі товари без плодоовочевої продукції - на 0,9%, непродовольчі - на 0,9%). Зростання цін на послуги не зафіксовано.

У річному виразі (порівняно з квітнем 2014 року) ціни на товари зросли на 18% (зокрема на продовольчі - на 21,9%, продовольчі товари без плодоовочевої продукції - на 20,8%, непродовольчі - на 14,2%), на послуги - на 11,8%.