Суперечки з Москвою ускладнили вступ Киргизстану до Євразійського союзу

Кремль звинуватив Киргизстан у відступі від узгоджених домовленостей щодо вступу до Євразійського економічного союзу, тоді як Бішкек назвав розбіжності "принциповими", повідомляє Рейтер.

Помічник російського президента Володимира Путіна Юрій Ушаков пояснив, що проблема стане предметом обговорення глав Росії, Киргизстану, Казахстану, Білорусі та Вірменії у Москві 8 травня.

"Основною темою, напевно, буде питання про приєднання до союзу Киргизії", - сказав представник Кремля журналістам.

"В останні дні, я б сказав, навіть тижні, з'явилися деякі практичні труднощі на цьому шляху й, очевидно, вони будуть обговорюватися", - додав він.

За словами Ушакова, Киргизстан запропонував внести до узгоджених міжурядових протоколів зміни, "які учасникам союзу не видаються логічними".

Цього року до Євразійського економічного союзу приєдналася залежна від Росії Вірменія. Для Киргизстану Москва теж виступає ключовим партнером. Падіння нафти, рубля і західні санкції за Україну, що вдарили по Росії, відгукнулися на сусідах по СНД різким падінням переказів від заробітчан, які вкладають солідний внесок у ВВП.

Плеканий Кремлем геополітичний і економічний проект хоче конкурувати з Євросоюзом, обіцяючи свободу руху капіталу, товарів і робочої сили на частині пострадянського простору. Путін спокушав колег перспективою валютного союзу, але Казахстан скептично на це відгукнувся.

До цього Мінськ і Астана критикували Москву за те, що вважали обмеженням їхніх економічних інтересів усупереч зобов'язанням у рамках Євразійського економічного партнерства. Казахстан навесні обмежив доступ ряду російських продуктів на свої прилавки, посилаючись на санітарні міркування і заперечуючи торгову війну.

Заступник голови апарату президента Киргизстану Сапар Ісаков сказав, що Бішкек у дискусії з євразійськими партнерами відстоює питання, "принципові" з точки зору вигоди від членства в економічному блоці.

"Предметно обговорюватимуться два питання: це за міжнародними договорами, за якими у Киргизстану є договори з окремими країнами - не членами ЄАЕС, і це питання сільськогосподарської продукції, яка повинна вивозитися з території Киргизстану на території країн ЄАЕС", - сказав він.

"Це важлива, принципова завдання для Киргизстану", - додав Ісаков.

Він сказав, що "кордони будуть відкриті" лише після того, як усі сторони досягнуть компромісу.

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"Ми всі чітко розуміємо, що ця затримка відбувається саме через те, що сьогодні наш уряд проводить переговори щодо двох принципових, важливих для Киргизстану, пунктів", - сказав представник президента.

"Для нас важливо сьогодні принципово відстояти ті моменти, які після підписання та набуття чинності можуть відбитися на нас у негативному плані", - зазначив він.