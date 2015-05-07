Мінфін Німеччини попереджає: Росія не зможе допомогти Греції

Греції не слід сподіватися на те, що Росія чи Китай нададуть їй фінансову допомогу, яка дозволить країні вийти з боргової кризи, заявив міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле.

"Ніхто у світі не готовий навіть частково вирішувати проблеми Греції", - цитує слова Шойбле агентство dpa, пише DW.

Фінансова допомога Москви Афінам голова німецького Мінфіну вважає малоймовірним, оскільки Росія, пояснив він, сама зіткнулася з серйозними економічними проблемами, викликаними падінням цін на нафту і газ. Окрім того, становище РФ ускладнюється прийнятими проти неї європейськими санкціями, обвалом рубля і ослабленням довіри міжнародних кредиторів, нагадав Шойбле. Що ж стосується КНР, то "китайці не дають грошей задарма", заявив міністр фінансів ФРН.

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За словами Вольфганга Шойбле, Німеччина і Європа в цілому готові й надалі допомагати Греції. Але ця допомога доцільна лише за умови, що самі греки використають наявний їх розпорядженні час, щоб "знову поставити свою країну на ноги у фінансовому сенсі", попередив Шойбле.