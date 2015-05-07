Нацбанк у рамках реформи призначив керівника ще одного департаменту

Згідно з повідомленням, відповідне кадрове рішення погоджено з Радою Національного банку України. Коментуючи це призначення, голова НБУ Валерія Гонтарева високо оцінила кваліфікацію новопризначеного голови департаменту та його бажання активно працювати над реформуванням і поліпшенням системи внутрішнього контролю Нацбанку.

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Згідно з повідомленням, Миронюк раніше працював у "Правекс-Банку», а також в «УкрСиббанку».

Як повідомляв УНІАН, Національний банк 14 січня повідомив про створення 11 нових департаментів центрального апарату. Директором департаменту відкритих ринків призначено Олега Чурія, департаменту методології - Наталію Іваненко, платіжних систем - Наталію Лапко, банківського нагляду - Світлану Фабер, інспектування банків – Василя Случа, фінансового моніторингу - Олексія Бережного, монетарної політики та економічного аналізу - Сергія Ніколайчука, статистики та звітності - Юрія Половнєва, грошового обігу - Віктора Зайвенка, інформаційної безпеки - Дмитра Лук'янова, операційного департаменту - Сергія Подика.

НБУ приступив до внутрішньої реорганізації 1 грудня 2013 року, і має намір завершити цей процес за півтора-два роки.

Раніше голова НБУ Валерія Гонтарева анонсувала «драматичні» кадрові перестановки в Нацбанку, оскільки багато процесів потребують удосконалення, а кількість персоналу в п'ять разів перевищує штат сумірного за розміром країни і виконуваних функцій центробанку.