Фонд гарантування розпочав виплати вкладникам чергового неплатоспроможного банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 5 травня почав виплати гарантованого відшкодування вкладникам неплатоспроможного банку «Стандарт» через відділення державного «Укрексімбанку», повідомляється на сайті фонду.

За інформацією фонду, почалися виплати за депозитами, термін дії яких закінчився до 20 лютого включно, а також за поточними та картковими рахунками.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування 20 лютого ввів тимчасову адміністрацію в банк «Стандарт» строком на три місяці - до 19 травня на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

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Банк «Стандарт» (м. Київ) працює на ринку України з 2008 року і входить до групи невеликих фінустанов за активами.

За інформацією банку, його основним власником є голова спостережної ради банку Віталій Таран, який володіє акціями банку через компанію «Медіа імідж», а також сукупно 6 юридичних осіб, частка кожного з яких менш як 10% статутного капіталу.

На початку грудня банк «Стандарт» став переможцем конкурсу на право вивести з ринку неплатоспроможний банк «Золоті ворота» шляхом одержання його активів і зобов'язань.