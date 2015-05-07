Абромавичус їде до Брюсселя обговорювати вільну торгівлю України з ЄС

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус 7-8 травня відвідає Брюссель з робочим візитом і візьме участь у міністерській зустрічі країн Східного партнерства з питань торгівлі, де обговорить розширення зон вільної торгівлі та зниження торговельних бар'єрів, повідомила прес-служба Мінекономрозвитку.

Крім того, міністр зустрінеться з комісаром ЄС з питань торгівлі Сесілією Мальстрем і головою комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Берндом Ланге.

Згідно з повідомленням, однією з головних тем зустрічі буде підготовка до імплементації 1 січня 2016 року економічної частини Угоди про асоціацію України і ЄС.

Також Абромавичус проінформує європейських чиновників і бізнес-середовище про хід реформ і спрощення ведення бізнесу в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Європейський Союз можуть створити спільний інституційний орган у сфері торгівлі та розвитку після імплементації економічної частини Угоди про асоціацію.

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Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну – наприкінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів. Разом з тим, документ набуде чинності з 2016 року, хоча спочатку передбачалося, що він почне діяти з листопада 2014 року. У вересні 2014 року – після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ – сторони домовилися про відстрочення введення положень Угоди до 31 грудня 2015 року.