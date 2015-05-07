Гривня на міжбанку різко зміцнилася вже до 20,70 за долар

У четвер, 7 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів установилися на рівні 20,50/20,70.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,28/23,63, до російського рубля – 0,4070/0,4120.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 установився на рівні 20,6440 грн/дол., на цей час було укладено 83 угоди на суму 29,59 млн дол.

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 6 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 20,95/21,07.