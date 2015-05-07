Яресько: дуже критично закінчити переговори щодо реструктуризації в травні-червні
Україна почала переговори щодо реструктуризації частини держборгу загальним обсягом 23 млрд дол. 13 березня
Переговори щодо реструктуризації частини державного боргу обсягом близько 23 млрд дол., які були розпочаті урядом України у березні поточного року, мають бути завершені у травні-червні, оскільки від цього залежить можливість виділення нашій країні другого кредитного траншу від ключового кредитора країни Міжнародного валютного фонду, сказала під час засідання бізнес-ради Україна-США міністр фінансів України Наталія Яресько.
«Дуже критично завершити переговори у травні-червні, щоб отримати позитивне рішення щодо надання другого траншу МВФ», - сказала Яресько.
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Як повідомляв УНІАН, Україна розпочала переговори щодо реструктуризації частини держборгу загальним обсягом 23 млрд дол. 13 березня – одразу ж після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. з боку Міжнародного валютного фонду.
Кабінет міністрів України на пропозицію Міністерства фінансів 4 квітня затвердив перелік боргових зобов'язань для проведення реструктуризації, яка має привести до того, щоб співвідношення державного боргу до ВВП не перевищило позначку 71% до 2020 року, а боргове фінансування бюджету має становити не більше 10% ВВП. Реструктуризація торкнеться зовнішніх боргів, накопичених до 28 лютого 2014 року, і включатиме частину зовнішнього боргу України, гарантовані державою зовнішні борги і квазісуверенні борги – єврооблігації державних банків, «Укрзалізниці», міста Києва.
Поки Україна не пропонувала якихось чітких пропозицій кредиторам, обмежившись засвідченням, що всі кредитори будуть у рівних умовах. Водночас, на думку ряду експертів, однією з можливих пропозицій стане списання частини боргу у розмірі 30-35%. Ця умова поки що є неприйнятною для кредиторів.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що розраховує на конструктивну роботу з кредиторами, які мають стати не стільки кредиторами України, скільки її помічниками.