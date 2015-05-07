Яресько: дуже критично закінчити переговори щодо реструктуризації в травні-червні

Переговори щодо реструктуризації частини державного боргу обсягом близько 23 млрд дол., які були розпочаті урядом України у березні поточного року, мають бути завершені у травні-червні, оскільки від цього залежить можливість виділення нашій країні другого кредитного траншу від ключового кредитора країни Міжнародного валютного фонду, сказала під час засідання бізнес-ради Україна-США міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Дуже критично завершити переговори у травні-червні, щоб отримати позитивне рішення щодо надання другого траншу МВФ», - сказала Яресько.

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Як повідомляв УНІАН, Україна розпочала переговори щодо реструктуризації частини держборгу загальним обсягом 23 млрд дол. 13 березня – одразу ж після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. з боку Міжнародного валютного фонду.

Кабінет міністрів України на пропозицію Міністерства фінансів 4 квітня затвердив перелік боргових зобов'язань для проведення реструктуризації, яка має привести до того, щоб співвідношення державного боргу до ВВП не перевищило позначку 71% до 2020 року, а боргове фінансування бюджету має становити не більше 10% ВВП. Реструктуризація торкнеться зовнішніх боргів, накопичених до 28 лютого 2014 року, і включатиме частину зовнішнього боргу України, гарантовані державою зовнішні борги і квазісуверенні борги – єврооблігації державних банків, «Укрзалізниці», міста Києва.

Поки Україна не пропонувала якихось чітких пропозицій кредиторам, обмежившись засвідченням, що всі кредитори будуть у рівних умовах. Водночас, на думку ряду експертів, однією з можливих пропозицій стане списання частини боргу у розмірі 30-35%. Ця умова поки що є неприйнятною для кредиторів.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що розраховує на конструктивну роботу з кредиторами, які мають стати не стільки кредиторами України, скільки її помічниками.