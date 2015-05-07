Більше третини українських банків за підсумками кварталу спрацювали зі збитками

За підсумками першого кварталу 2015 року 45 з 133 платоспроможних українських банків завершили період зі збитками, повідомляється в наведених на сайті Національного банку України даних фінансової звітності.

За інформацією НБУ, на 45 банків припадає 18,766 млрд грн збитків, у тому числі найбільший збиток у розмірі 4,535 млрд грн припав на державний «Укрексімбанк», за ним слідує «Сбербанк Росії», збиток якого становив 2,029 млрд грн.

Збитки неплатоспроможних банків України за січень-березень становили 63,604 млрд грн, найбільший збиток припав на неплатоспроможний «ДельтаБанк» - 33,280 млрд грн збитку, банк «Надра» - 21,675 млрд грн. «Імексбанк» - 3,989 млрд грн.

Найбільшу прибуток за підсумками року в розмірі 337,042 млн грн показав «Сітібанк», що входить входить до групи великих, слідом йде «Унікомбанк», що входить до групи невеликих фінустанов, який отримав прибуток у розмірі 115,569 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України за підсумками січня-березня 2015 року отримала 80,9 млрд грн збитків.

Доходи банків у січні-березні 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року зросли на 53,6% і становили 77,5 млрд грн, витрати зросли в 2 рази – до 158,4 млрд грн.

У 2014 році банківська система України отримала 52,966 млрд грн збитків.