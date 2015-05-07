Київ і Брюссель 18 травня обговорять з Москвою зону вільної торгівлі Україна-ЄС

Про це УНІАН повідомило джерело в європейських структурах.

За інформацією співрозмовника агентства, під час цих консультацій Євросоюз не буде вести переговорів про те, що зміст Угоди про асоціацію між Україною та ЄС може бути змінено. Також Євросоюз не буде відкладати запровадження всеохоплюючої зони вільної торгівлі, сказав він.

Читайте такожАбромавичус їде в Брюссель обговорювати вільну торгівлю України з ЄС

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня Україна, Євросоюз і РФ у Брюсселі обговорили на технічному рівні всі питання, які викликали занепокоєння у Москви в аспекті створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС у рамках Угоди про асоціацію.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час саміту Україна - ЄС 27 квітня в Києві заявив, що зона вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, передбачена в рамках імплементації Угоди про асоціацію, почне повноцінну роботу з 1 січня 2016 року, без відстрочок і зміни формулювань угоди.