Базова інфляція в Україні прискорилася до 47%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в квітні 2015 року сповільнилася до 4,6% з 10,8%, зафіксованих у березні, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з методологією Держстату, базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих факторів адміністративного, подієвого та сезонного характеру.

У річному вираженні, проти квітня 2014 року, базова інфляція минулого місяця прискорилася до 47,1% із 44,6%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року проти грудня 2014 року, базова інфляція становила 25,3%, а за січень-квітень інфляція становила 37,9%.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в квітні 2015 року, без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, порівняно з березнем зросла до 14% з 10,8%, зафіксованих місяцем раніше.

У річному вираженні (проти квітня 2014 року) інфляція прискорилася до 60,9% із 45,8%, зафіксованих у березні цього року проти березня 2014 року.