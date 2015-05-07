В Україні незабаром мають подешевшати імпортні ліки й медвироби

В Україні найближчими днями набуває чинності закон, що скасовує ПДВ на імпорт ліків та медичних виробів.

Президент України Петро Порошенко 5 травня 2015 року підписав Закон «Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів і медичних виробів».

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, закон дозволить знизити вартість одиниці кожного окремого лікарського засобу та медичного виробу, що закуповуються міжнародними спеціалізованими організаціями.

Також закон дозволить здійснити закупівлю в рамках державного фінансування більшої кількості лікарських засобів та медичних виробів та, відповідно, надати необхідну допомогу більшій кількості пацієнтів.

Затверджені законом зміни до Податкового кодексу України передбачатимуть тимчасове, до 31 березня 2019 року, звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України та першого постачання зареєстрованих лікарських засобів та медичних виробів.

Перелік лікарських засобів та медичних виробів, які звільняються від оподаткування, встановлюється Кабінетом міністрів.

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Верховна Рада 9 квітня ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів та медичних виробів (№2151).

Як зазначається в пояснювальній записці, зміни до Податкового кодексу передбачають тимчасове, до 31 березня 2019 року, звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України та першого постачання на митній території України зареєстрованих лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, якщо такі операції здійснюються на підставі договорів з вищезазначеними спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, укладених на виконання угод між центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я та відповідною спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, у межах виконання бюджетних програм із забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я.

Звільнення також розповсюджуватиметься на операції з постачання вищезазначених лікарських засобів та медичних виробів, що були ввезені та/або поставлені на митній території України як передбачено вище, від центрального органу виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я та/або від державних підприємств, створених за наказом цього центрального органу виконавчої влади, до кінцевого споживача (пацієнта) у межах виконання бюджетних програм з забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я.

Закон також звільняє ввезення вищевказаних лікарських засобів та медичних виробів від обкладання додатковим імпортним збором, встановленим Законом "Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року", визначивши статус таких лікарських засобів та медичних виробів як життєво необхідних товарів.

Унеможливлення постачання вищевказаних лікарських засобів та медичних виробів у роздрібну мережу забезпечуватиметься завдяки встановленню відповідальності за нецільове використання таких лікарських засобів та медичних виробів.

Також законом передбачена неможливість створення "ланцюгу" штучних постачальників на митній території України, оскільки звільнення від оподаткування ПДВ буде розповсюджуватися лише на ввезення та перше постачання вищевказаних лікарських засобів та медичних виробів.