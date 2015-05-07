У РФ скаржаться на національну платіжну систему – прес-служба спростовує збої

​У Національній системі платіжних карт (НСПК) РФ спростували повідомлення про новий збій, який зробив неможливим поповнення карток через банкомат або інтернет-банк іншого банку.

«У НСПК збоїв не було. Все працює нормально, в штатному режимі. Ми не фіксували ніяких порушень в роботі системи, так само як і банки, підключені до НСПК. Скарг від клієнтів банків також не надходило», — йдеться в повідомленні прес-служби НСПК, передає РБК.

Раніше в четвер газета «Известия» повідомила, що проведення транзакцій з дистанційного зарахування виявилося неможливим, що змушувало клієнтів, які виплачували кредити, йти у відділення банків і вносити заборгованість через касу.

Джерело, близьке до ЦБ, пояснило виданню, що «відповідні відмови викликані проблемами в з'єднанні між НСПК і банками-емітентами, тобто Сбербанком і ВТБ 24». За його словами, технічні збої при взаємодії НСПК з банками зумовлені тим, що у великих кредитних організацій декілька хостів процесингу. НСПК підключила поки лише по одному вузлу процесингу у Сбербанку і ВТБ 24 за картками Visa і MasterCard, в результаті чого багато клієнтів, операції за картками яких проходять через інші хости, зіткнулися з проблемами переказу коштів з карт сторонніх банків.

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У кінці квітня НСПК дала збій і не працювала близько п'яти годин. Генеральний директор НСПК Володимир Комлєв тоді пояснив те, що трапилося через причини зовнішнього характеру. Він зазначив, що проблема не мала глобального характеру.