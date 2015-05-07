Гривня продовжує зміцнюватися на міжбанку – 20,60 за долар

У четвер, 7 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на момент закриття торгів встановилися на рівні 20,50/20,60 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 23,11/23,22 грн/євро, щодо російського рубля – 0,4050/0,4070 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 20,7225 грн/дол., на цей час було укладено 437 угод на суму 509,73 млн дол.