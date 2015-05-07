Золотовалютні резерви НБУ скоротилися до $9,6 мільярда

Золотовалютні резерви Національного банку України в квітні скоротилися на 3,4% - до 9,631 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з опублікованими даними, на 1 березня резерви в іноземній валюті становили 8,665 млрд дол., резервна позиція в МВФ – 0,03 млн дол., спеціальні права запозичення – 38,05 млн дол., золото – 927,89 млн дол.

За даними НБУ, скорочення резервів у квітні зумовлено, насамперед, необхідністю здійснення платежів із погашення і обслуговування державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті на суму 737 млн дол., зокрема, за облігаціями зовнішньої державної позики і державними цінними паперами (387 млн дол.), а також Міжнародного валютного фонду (218 млн дол.).

Крім того, на рівень резервів вплинули інтервенції регулятора з продажу іноземної валюти на суму 240 млн дол., з яких 140 млн дол. було продано НАК "Нафтогаз України". Обсяг інтервенцій з купівлі іноземної валюти становив 158 млн дол.

У повідомленні наголошується, що збільшенню обсягу міжнародних резервів у квітні сприяло одержання 161 млн дол. від конвертації китайських юанів на міжнародному валютному ринку і надходження коштів від Європейської комісії в розмірі 250 млн євро на користь уряду України.

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Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України, за попередніми оцінками, у березні зросли в 1,8 разу - до 9,970 млрд дол. Національний банк України розраховує до кінця 2015 року наростити золотовалютні резерви до 18,3 млрд дол.

За 2014 рік резерви скоротилися на 12,883 млрд дол. (на 63,1%).