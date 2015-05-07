Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк встановив на 8 травня такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2072.2460 (7 травня – 2102.5503)

100 EUR – 2342.6741 (7 травня – 2361.1640)

10 RUR – 4.1147 (7 травня – 4.2066)

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 7 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 20,50/20,60 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,11/23,22 грн/євро, до російського рубля – 0,4050/0,4070 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 20,7225 грн/дол., до цього часу було укладено 437 угод на суму 509,73 млн дол.