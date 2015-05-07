Відтік капіталу з ринків, що розвиваються, перевищив показник кризового 2009 року

Про це повідомляє в четвер, 7 травня, Financial Times з посиланням на дані нідерландської інвестиційної компанії NN Investment Partners, передає РБК.

Таким чином, відтік капіталу з країн, що розвиваються, перевищив показник фінансової кризи 2008-2009 років. Тоді за три квартали відтік склав $545,2 млрд. В останньому кварталі 2014 року інвестори вивели з ринків, що розвиваються, $255,3 млрд, однак у першому кварталі поточного року відтік сповільнився до $208,8 млрд.

Аналітики пов'язують відтік капіталу зі знеціненням валют країн до долара, а також з економічним спадом у багатьох з них. На думку старшого стратега з ринків NN Investment Partners Маартена Ян-Баккума, у другому кварталі 2015 року відтік капіталу з ринків, що розвиваються, продовжиться, хоч і не такими темпами.

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FT пише також, що в березні цього року золотовалютні резерви країн, що розвиваються, скоротилися на $374,4 млрд. Це найсильніше місячне зниження з початку 2000-х, відзначає видання.