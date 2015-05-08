Компанії з держчасткою зобов'язали заплатити більше дивідендів за 2014 рік

Кабінет міністрів України збільшив до 50% з 30% норматив відрахування частини прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за 2014 рік для підприємств, у статутному капіталі яких є частка держави.

Про це йдеться в постанові уряду, опублікованій в офіційній пресі в п'ятницю, 8 травня.

«Затвердити базовий норматив відрахування частини прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності в 2014 році, для господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також для господарських товариств, у яких частка держави становить 100%, на рівні 50%», - йдеться в документі.

Норматив дивідендів для підприємств електроенергетики, ціни і тарифи яких регулюються державою, за рішенням уряду залишився на колишньому рівні – 30%. Також на рівні 30% залишився і норматив відрахувань дивідендів для державного «Ощадбанку».

Раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі заявляло про плани встановити єдиний норматив частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів для компаній, у капіталі яких бере участь держава, на рівні 80%.

Верховна Рада України 19 березня прийняла урядовий законопроект про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" (щодо виплати дивідендів акціонерним товариством) (№2273). Документ вніс зміни в чинне законодавство і визначив, що положення про зниження кворуму зборів акціонерів застосовується до акціонерних товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави і в яких держава є власником 50 і більше відсотків простих акцій товариства, а всім іншим - відповідні зміни набудуть чинності тільки з 1 січня 2016 року.