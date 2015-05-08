Англійський фунт демонструє різке зростання на тлі тріумфу консерваторів на парламентських виборах у Великобританії, пише «Газета.Ru» з посиланням на The Guardian.

Газета зазначає, що фінансові ринки вітають успіх чинного прем'єр-міністра країни Девіда Кемерона, незважаючи на побоювання, пов'язані з референдумом про членство в ЄС і з питанням про незалежність Шотландії.

Підкреслюється, що англійський фунт показав найпотужніший з 2009 року стрибок щодо американського долара. Після публікації результатів екзит-пол в 22.00 в четвер фунт зріс на 1%.

Коли попередні підсумки виборів стали підтверджувати перемогу консерваторів, національна валюта країни продовжила зростання і подорожчала на 2,5 цента, до $1,55. Це найвищий результат за два місяці. Євро знизився до фунта на 1,54 пенса до 72,46, передає The Independent.

Раніше повідомлялося, що чинний прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що сподівається сформувати уряд у найближчі дні.