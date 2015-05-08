Мінфін переходить на держзакупівлі в електронному форматі

Міністерство фінансів України долучилося до проведення держзакупівель в електронному форматі, повідомляється на сайті міністерства.

«З метою забезпечення доступу громадськості до контролю за витратами державних коштів і поліпшення ефективності витрат Міністерство фінансів України долучилося до процесу проведення допорогових державних закупівель в електронному форматі», - йдеться в повідомленні.

Мінфін підписав договори з двома електронними торговими майданчиками, SmartTender.biz та E-Tender, для проведення електронних закупівель через систему ProZorro. Мінфін буде проводити закупівлі на вказаних майданчиках щодо товарів і послуг, вартість яких не перевищує 100 тис. грн, а робіт – 1 млн грн.

«Проведення допорогових закупівель через електронні майданчики дозволить залучити до них більшу кількість постачальників, що, в свою чергу, дозволить знизити ціну і зменшити витрати державних коштів», - цитуються в повідомленні слова заступника міністра фінансів - керівника апарату Оксани Маркарової.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2015 року Національна рада з питань реформ зобов'язалаглав Міністерства фінансів, Міністерства регіонального розвитку, а також Міністерства освіти і науки відзвітувати про причини неприєднання до системи електронних державних закупівель.

10 квітня 2014 року Верховна Рада України з другої спроби прийняла закон про державні закупівлі, що входить в пакет необхідних до прийняття законодавчих актів щодо боротьби з корупцією у сфері державних фінансів для підписання програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Закон передбачає поступовий перехід з паперової на електронну систему ведення торгів з держзакупівель.

Згідно з даними Мінекономрозвитку, проведення та активне використання в Україні системи електронних державних закупівель, обсяг яких становить близько 200 млрд грн на рік, дозволить заощадити близько 20-40 млрд грн бюджетних коштів.