Керівників підприємств з держчасткою за невиплату дивідендів звільнятимуть

Кабінет міністрів України дозволив розривати контракти з керівниками підприємств, у статутному капіталі яких є державна частка, через невиплату дивідендів за результатами господарської діяльності у 2014 році. Як наголошується у постанові уряду, оприлюдненій в офіційній пресі, останній термін виплати дивідендів – 1 липня 2015 року.

«У разі невиплати до 1 липня 2015 року дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності за 2014 рік суб'єктам управління корпоративними правами держави необхідно вжити заходів щодо розриву контактів з керівниками підприємств, у статутному капіталі яких є частка держави», - йдеться в документі.

Цією самою постановою Кабмін збільшив до 50% з 30% норматив відрахування частини прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за 2014 рік для підприємств, у статутному капіталі яких є частка держави.

Норму про звільнення керівників підприємств з держчасткою за невиплату дивідендів запропонувало Міністерство економічного розвитку і торгівлі України в березні поточного року.