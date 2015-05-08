Гривня продовжує триматися на позначці 20,60 за долар

У п'ятницю, 8 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 20,45/20,60 грн/дол., про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 22,98/23,15 грн/євро, до російського рубля – 0,4000/0,4040 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 12:00 встановився на рівні 20,5604 грн/дол., на цю годину було укладено 60 угод на суму 29,50 млн дол.