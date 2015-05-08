Україна пропонує чотирьом країнам Євросоюзу створити спільний митний контроль

Україна в ході міністерської зустрічі "Східного партнерства" з питань торгівлі закликала Словаччину, Румунію, Угорщину і Польщу створити систему спільного митного контролю з метою підвищення ефективності та лібералізації торговельних відносин.

Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус в інтерв'ю, опублікованому прес-службою Європейської ради.

«Ще раз закликали Словаччину, Румунію, Угорщину і Польщу, щоб ми інтенсивніше розглядали питання проходження кордону, спільних пунктів, що стосується митниці», - сказав він.

Читайте такожЗВТ з Україною почне діяти з 2016 року - комісар ЄСЗа словами міністра, єдина митна система дозволить значно підвищити інтеграцію економік України та ЄС.

«Це стосується самої вільної торгівлі й допомагає в боротьбі з корупцією», - наголосив голова Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, Україна з Польщею та Угорщиною мають намір запровадити спільний прикордонний і митний контроль вздовж усієї протяжності кордонів із зазначеними країнами.