Децентралізація в дії: до місцевих бюджетів надійшло на 40% більше грошей

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, в тому числі надходження від податку на доходи фізичних осіб збільшилися на 15,1% - до 15 млрд грн, від плати за землю – на 25,4%, до 4,371 млрд грн.

Від податку на нерухомість за цей період надійшло 232,6 млн грн, від акцизного податку – 1,823 млрд грн.

Також повідомляється, що на 1 квітня 2015 року місцеві бюджети отримали 40,050 млрд грн трансфертів, що становить 92,8% планових асигнувань на цей період.

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Як повідомляв УНІАН, за січень-березень 2015 року до загального фонду місцевих бюджетів, без урахування трансфертів, надійшло 21 млрд грн, що на 5,5 млрд грн, або на 35,4%, більше показника за аналогічний період минулого року (у порівнянних умовах та без урахування територій, непідконтрольних владі).

В рамках змін до Бюджетного кодексу, які діють з початку цього року, в Україні впроваджується нова система міжбюджетних відносин, в рамках якої уряд дає більший ресурс місцевим бюджетам, але водночас збільшує їх відповідальність за видатками.

Зокрема, місцеві бюджети отримали 10% податку на прибуток підприємств, 100% державного мита, 100% плати за надання адміністративних послуг, 80% екологічного податку, акцизний податок, 25% плати за надра, податок на майно, єдиний податок, податок на прибуток комунальних підприємств, місцеві збори, інші податки.