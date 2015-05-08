Країни ЄС одноголосно підтримують вільну торгівлю з Україною - Абромавичус

Країни Європейського Союзу - учасники міністерської зустрічі "Східного партнерства" з питань торгівлі повним складом у 28 представників підтримали позицію України в невідкладній імплементації економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС із 1 січня 2016 року, незважаючи на позицію Росії.

Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус в інтерв'ю, опублікованому прес-службою Європейської ради.

«Всі учасники, всі міністри 28 країн Євросоюзу, хто висловлювався, всі повністю підтримують нашу позицію, що далі договір не повинен відкладатися», - сказав він.

Також міністр зазначив, що позиція Росії може враховуватися лише на рівні консультацій з питань, що турбують РФ.

«З російською стороною, звичайно, можемо розмовляти, але суто щодо речей, де їм потрібні консультації - щодо митниці, з фітосанітарних питань, але далі відкладати не можна», - наголосив голова Мінекономрозвитку.

Читайте такожУкраїна пропонує чотирьом країнам Євросоюзу створити спільний митний контрольЯк повідомляв УНІАН, Європейський Союз відмовився відтермінувати на прохання Росії щонайменше ще на один рік створення зони вільної торгівлі України з ЄС.

Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну – наприкінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів. Президент України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі.

Разом із тим, документ набирає чинності з 2016 року, хоча спочатку передбачалося, що він почне діяти з листопада 2014 року. У вересні 2014 року – після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ – сторони домовилися про відтермінування запровадження положень Угоди до 31 грудня 2015 року.