Гривня на міжбанку піднялася вже до 20,55 за долар

У п'ятницю, 8 травня, котирування гривні до долара США наміжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 20,45/20,55, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 23,01/23,11, до російського рубля – 0,4011/0,4040.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 установився на рівні 20,5900 грн/дол., на цей час було укладено 474 угоди на суму 400,43 млн дол.

Читайте такожНацбанк головною своєю метою вважає зниження інфляції до 5% на рікЯк повідомляв УНІАН, у четвер, 7 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 20,50/20,60.