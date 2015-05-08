Нацбанк зміцнив курс гривні ще на 14 копійок

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, на 12 травня Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США – 2058.9862 (8 травня – 2072.2460);

100 євро – 2310.3884 (8 травня – 2342.6741);

10 російських рублів – 4.0570 (8 травня – 4.1147).

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