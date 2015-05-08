Нацбанк публікуватиме інформацію про видані ліцензії на валютні операції
Нацбанк в рамках реалізації політики підвищення прозорості своєї діяльності публікуватиме інформацію про видані генеральні ліцензії на здійснення банками та небанківськими фінансовими установами валютних операцій.
Про це повідомляється на сайті регулятора.
"Ми сподіваємось, що оприлюднення інформації про видані Національним банком генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій дадуть змогу значно скоротити кількість запитів, з якими до нас звертаються громадяни та юридичні особи», - наводяться в повідомленні слова директора Департаменту реєстраційних питань та ліцензування Національного банку України Леоніда Антоненка.
Читайте такожЗолотовалютні резерви НБУ скоротилися до $9,6 мільярда
Як повідомляв УНІАН, з метою підвищення прозорості діяльності банківської системи з січня 2015 року Національний банк почав оприлюднювати інформацію про надані банкам кредити (на строк більше 30 календарних днів) з обов'язковим зазначенням найменування банку, суми та виду кредиту, типу наданого забезпечення та дати відповідного рішення Нацбанку.