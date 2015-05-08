Держпідприємства зобов'яжуть розкривати інформацію про штат співробітників при збільшенні витрат

20:46, 08 травня 2015
Фінанси
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Держпідприємства у разі збільшення витрат на оплату праці будуть зобов'язані публікувати у звітності інформацію про штат: чисельність працівників та середню зарплату, а також середньомісячний дохід на одного співробітника.

/ УНИАН

Відповідні вимоги містяться у методичних рекомендаціях до складання фінансового плану держпідприємств і опубліковані на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Крім того, у фінансовій звітності повинен бути зазначений розмір фонду оплати праці штатних працівників і витрати на оплату праці зовнішніх підрядників і працівників, зайнятих у виробничому процесі на основі цивільно-правових договорів.

Також держпідприємства повинні будуть окремо вказувати аналогічну інформацію про керівника підприємства і адміністративно-управлінський персонал.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 18 лютого прийняв рішення про впровадження методичних рекомендацій для забезпечення прозорості діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки, які зобов'язують держкомпанії публікувати стратегію діяльності і фінансову звітність.

Раніше Мінекономрозвитку дозволив державним підприємствам відносити витрати на ремонт виробничих об'єктів, які призводять до збільшення строку служби або виробничої потужності, на капітальні інвестиції зі зменшеним оподаткуванням.

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