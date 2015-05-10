Росія має заплатити Україні $350 мільярдів за агресію на Донбасі - Мінекономрозвитку

Про це заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Олександр Боровик в в інтерв’ю "5 каналу".

За його словами, Україна має визначити точну суму і бути готовою відстоювати свої інтереси.

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"На якомусь етапі Росія буде платити. Нам треба порахувати, нам треба бути готовим, і треба лобіювати всюди - де ми можемо. І казати, що дивіться, за це треба буде платити. Це треба шукати, завжди пхатися, і щось ми знайдемо, щоб вони нам компенсували", - зазначив Боровик.

На його думку, втрати України внаслідок агресії РФ співмірні з втратами Кувейту від агресії Іраку в 1991 році.

"350 мільярдів вийшло тому, що коли Ірак напав на Кувейт, потім вирішили, що вони винні 320 мільярдів. Якщо порівнювати як довго ця агресія була, і як довго ця агресія Росії проти нас - це майже співвимірно", - вважає чиновник.